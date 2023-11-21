МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Россияне за год стали в 1,5 раза чаще интересоваться блюдами кавказской кухни, а интерес к ресторанам западноевропейской кухни снизился, посчитали аналитики фудтех-приложения GoldenEgg, результаты исследования есть у РИА Новости. Рестораны наращивают закупки российского вина, сообщили СМИ

Специалисты проанализировали, какие рестораны добавляют в "избранное" россияне; они изучили свыше пяти тысяч активных аккаунтов в период с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года.

"Результаты исследования активности в приложении за три осенних месяца 2023 года показали, что доля пользователей, сохранивших рестораны кавказской кухни, выросла в полтора раза год к году — с 42% до 63%… При этом доля сохраненных карточек заведений итальянской кухни в 2023 году снизилась с 71% до 58%, французской — с 62% на 53%", — говорится в исследовании.

Доля пользователей, которые заинтересовались ресторанами северорусской кухни или с наличием блюд северорусской кухни в меню, увеличилась за этот период почти вдвое, с 13% до 24%. Доля тех, кто сохранил мексиканские рестораны, выросла почти вдвое, с 11% до 19%, а для израильской кухни — с 11% до 15%.

Как отметил сооснователь фудтех-приложения Фарид Абиев, для россиян стала привычной классика итальянской и французской кухонь, поэтому бренд-шефы стараются добавить в нее азиатские и кавказские акценты. "Русская кухня становится не просто популярной, а модной: появляются концептуальные места, в которых известные нам блюда представлены с другого, принципиально нового ракурса", — добавил он.

Аналитики также выяснили, что россияне заинтересованы в небольших нишевых заведениях с нестандартной кухней, широким выбором пива и демократичными ценами. Но также они готовы тратить больше на походы в концептуальные рестораны. При этом популярность набирают заведения, которые созданы по подобию дач: с уютными интерьерами, каминами, декором из зелени и акцентом на блюда, приготовленные на открытом огне.

"Согласно исследованию, с января по ноябрь 2023 года рестораны чаще посещали гости в возрасте от 25 до 34 лет, их доля — 42% от общего количества активных пользователей приложения. Категория от 35 до 44 лет составила 36%, от 45 до 54 лет — 14%, от 55 и выше — 8%", — отмечается в исследовании.