МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Владельцы онлайн-магазинов будут вынуждены повышать комиссии для продавцов и посредников на год вперед, что скажется на стоимости товаров, если закон о работе маркетплейсов будет принят, сообщает издание РБК со ссылкой на слова заместителя управляющего директора Ozon Алексея Минаева. Российские маркетплейсы подписали стандарты по работе с владельцами ПВЗ

«Ни один бизнес не может работать, зафиксировав цены раз в год. Мы все знаем, к чему приводит, когда директивно ограничиваются цены и вводятся запреты их менять. Первая реакция всех маркетплейсов будет заложить завышенные тарифы сразу на год», — заявил Алексей Минаев.

Сообщается, что главные опасения управляющих онлайн-площадками заключаются в запрете менять условия договоров чаще раза в год и продавать собственные товары маркетплейсов, а также усложнении процесса наложении штрафа и запрете блокировки личных кабинетов недобросовестных продавцов и владельцев пунктов выдачи.

Ранее в конце сентября группа депутатов внесла в Госдуму поправки в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности" и "О защите прав потребителей". Поправки заключаются в юридическом закреплении названия "маркетплейс", введении ответственности за достоверность информации на онлайн-площадках и порядке взимания этими площадками штрафов для контрагентов. Кроме того, поправки предполагают ограничения возможности изменения договоров чаще, чем раз в год.