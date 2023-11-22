ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя — ПРАЙМ. Спрос на преподавателей китайского языка на Дальнем Востоке с начала года вырос на 38% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а по России в целом — на 153%, сообщил РИА Новости директор по развитию платформы "Авито Работа" Дмитрий Пучков.

"По данным за май — октябрь 2023 года число вакансий для преподавателей китайского языка в ДФО на платформе "Авито Работа" выросло на 38% по сравнению с тем же периодом 2022 года. В целом по России количество вакансий для преподавателей китайского за этот же период увеличилось на 153%, для преподавателей английского — на 32%", — сказал собеседник.

По его словам, сегодня есть вакансии в этой сфере и для опытных кадров, и для начинающих преподавателей, и для студентов. Например, в центре развития детей и подростков в Комсомольске-на-Амуре готовы рассмотреть кандидатуру старшекурсника вуза на место учителя английского языка для детей от пяти лет.

"В сфере "Образование, наука" средние предлагаемые зарплаты для преподавателей английского языка выросли за год на 23% и составили по итогам мая — октября 47 500 рублей. Педагогам по обучению китайскому языку стали предлагать оплату на 15% выше, что в среднем составило за последние полгода 60 500 рублей в месяц", — отметил Пучков.

Также он добавил, что с начала года число предложений о трудоустройстве специалистов, знающих английский язык, на Дальнем Востоке увеличилось на 35%. Здесь лидирует сфера образования — это 29% объявлений о найме, административная работа — 17%, индустрия гостеприимства — 15%. Для владеющих китайским предложений стало больше в 3,7 раза. В основном такие кадры ищут в сфере туризма, ресторанного дела — 34%, в сфере образования —16%, по 13% — сферы продаж и логистики. Также в лидерах — вакансии для людей, владеющих корейским языком.