МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Несмотря на то, что Пакистан не является крупным экспортером кашемировых изделий, не исключены их поставки в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в РФ Мухаммад Халид Джамали. Пакистан и Россия обсуждают долгосрочный нефтяной контракт

"Могу сказать, что Пакистан не является крупным экспортером изделий из кашемира в мире. Нельзя исключать, что такие поставки в Россию когда-то будут, но сейчас Пакистан поставляет в Россию другие виды текстиля, в том числе, джинсовые изделия, ведь текстильная промышленность в Пакистане достаточно развита", — сказал он.

Он также напомнил, что Пакистан экспортирует в Россию кожаные изделия, рис, манго "и, совсем скоро, к декабрю, по традиции, на прилавках появятся пакистанские мандарины, как раз к сезону".

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