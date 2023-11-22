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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231122/842332363.html
Посол Пакистана не исключил поставок в Россию изделий из кашемира
Потребрынок
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Несмотря на то, что Пакистан не является крупным экспортером кашемировых изделий, не исключены их поставки в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в РФ Мухаммад... ПРАЙМ, 22.11.2023
потребрынок, бизнес, новости, пакистан, россия, изделия из кашемира
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Несмотря на то, что Пакистан не является крупным экспортером кашемировых изделий, не исключены их поставки в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в РФ Мухаммад Халид Джамали.
"Могу сказать, что Пакистан не является крупным экспортером изделий из кашемира в мире. Нельзя исключать, что такие поставки в Россию когда-то будут, но сейчас Пакистан поставляет в Россию другие виды текстиля, в том числе, джинсовые изделия, ведь текстильная промышленность в Пакистане достаточно развита", — сказал он.
Он также напомнил, что Пакистан экспортирует в Россию кожаные изделия, рис, манго "и, совсем скоро, к декабрю, по традиции, на прилавках появятся пакистанские мандарины, как раз к сезону".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.