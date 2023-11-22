МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Мясо кур в России за период с 14 по 20 ноября подорожало на 0,08%, куриные яйца прибавили в цене 4,51%, а свинина — 0,13%, следует из данных Росстата. Поляки стали часто воровать мясо в магазинах из-за роста цен, пишет СМИ

Таким образом, с начала года по 20 ноября свинина в России стала дороже на 12,59%, мясо кур — на 30,16%, а куриные яйца — на 30,91%.

Подсолнечное масло за отчетный период выросло в цене на 0,07% (с начала года — подешевело на 1,23%), сливочное — прибавило 0,42% (с начала года — 1,66%). Цена на сахар снизилась на 0,89% за отчетный период и выросла на 15,3% с начала года по 20 ноября. Мороженая неразделанная рыба подорожала на 0,26%, а с начала года — на 7,35%.

Рис за период с 14 по 20 ноября прибавил в цене 0,27%, с начала года — 8,98%, гречневая крупа стала дешевле на 0,15%, с начала года по 20 ноября — на 17,56%, а пшенная — на 0,24% и на 0,27% соответственно. В свою очередь, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта за отчетный период стали стоить больше на 0,26%, а с начала года — подешевели на 4,06%.

"Увеличение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,1%, в том числе на огурцы — 7,0%, помидоры — 3,4%, яблоки — 1,4%, лук репчатый — 1,2%, капусту белокочанную — 0,8%, свеклу столовую — 0,4%, бананы — 0,2%. В то же время цены на картофель снизились на 0,4%", — сообщил Росстат.