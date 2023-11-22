МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Недельная инфляция в РФ с 14 по 20 ноября замедлилась до 0,2% с 0,23% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 6,31%, свидетельствуют данные Росстата. Цены на мясо и птицу выросли за период с 14 по 20 ноября

"За период с 14 по 20 ноября 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала ноября – 100,8%, с начала года – 106,31%", — говорится в документе.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали стиральные порошки — на 0,4%, зубные пасты — на 0,3%, туалетная бумага и спички — на 0,2%, хозяйственное мыло — на 0,1%. Цены на гигиенические прокладки снизились на 0,2%, на пеленки для новорожденных и сухие корма для домашних животных — на 0,1%.

Телевизоры в отчетный период подорожали на 0,17%, электропылесосы — на 0,14%, а смартфоны подешевели — на 0,59%. Стоимость нового отечественного автомобиля на неделе с 14 по 20 ноября выросла на 0,13%, иностранного — на 0,02%. Автомобильный бензин подешевел на 0,18%, дизельное топливо подорожало на 0,08%.

Росстат в отчетный период также зафиксировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. Сильнее всего подорожали: мазь "Левомеколь" — на 0,54%, противовоспалительное средство "Нимесулид" — на 0,48%, поливитамины — на 0,4%, аллохол и препарат от кашля "Ренгалин" — на 0,3%, отечественный анальгин и корвалол — на 0,2%. Цены на валидол снизились на 0,2%.

Стоимость полета в салоне экономического класса практически не изменилась.