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2023
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Путин поручил увеличить объемы мяса птицы на российском рынке
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Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по дополнительной поддержке для увеличения объемов мяса птицы на внутреннем рынке, соответствующее... ПРАЙМ, 22.11.2023
сельское хозяйство, потребрынок, бизнес, экономика, промышленность, новости, россия, путин, поручение путина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по дополнительной поддержке для увеличения объемов мяса птицы на внутреннем рынке, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:.. представить предложения… по предоставлению дополнительных мер государственной поддержки, направленных на увеличение объема предложения мяса птицы на внутреннем рынке", — говорится в тексте документа. Особое внимание поручено обратить на необходимость увеличения объема производства мяса птицы.
Поручение необходимо выполнить до 20 декабря 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Летом 2023 года цены на птицу достигли исторической отметки: по данным Росстата с начала года по 7 ноября мясо кур подорожало на 29,66%, а на куриные яйца — на 21,16%. Минсельхоз объяснил это сезонными факторами.