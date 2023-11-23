МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Стоимость хлеба в России поднимается в пределах инфляции, на пять процентов, расходы производителей растут сильнее, сообщила Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз"). Роскачество обнаружило в пельменях опасные патогены

"Цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки в России за год выросли в пределах официальной инфляции — на 5%", — сказано в материалах.

По данным "Руспродсоюза", показатель связан с увеличением стоимости составляющих себестоимости, включая логистику, сервисное обслуживание, заработные платы.

В союзе отметили, что стоимость хлеба из ржаной муки за год выросла на 5,7 процента, до 73,92 рубля за килограмм, а в течение октября — на 1,5 процента. При этом в ноябре прошлого года средняя стоимость хлеба в розничных магазинах составляла 85,07 рубля за килограмм, в ноябре текущего года — 89,3 рубля. А за последний полный месяц рост цен на хлеб из пшеничной муки составил 1,3 процент — с 88,12 рубля за килограмм в октябре прошлого года.

Представитель отрасли в ноябре заявляли РИА Новости, что производственные фонды многих хлебопекарных заводов в России заметно изношены, сами производители работают на грани рентабельности на фоне повышения ставки ЦБ.

Согласно данным Росстата на конец сентября средняя розничная стоимость хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки выросла на 3,4 процента, до 72,16 рубля за килограмм.

Банк России в пятницу, 27 октября, неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15 процентов с 13 процентов годовых. Текущее инфляционное давление в РФ значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ, считает регулятор.