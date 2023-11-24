МОСКВА, 24 ноя /ПРАЙМ/. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине ноября вырос на 3,9 пункта — до 122,5 пункта.

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров — частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).

По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

За период с 1 по 15 ноября по сравнению со второй половиной октября средний чек вырос по огурцам (на 18,7%, до 108 рублей), ветчине (на 3,8%, до 220 рублей), сыру (на 2,6%, до 197 рублей), сливочному маслу (на 1,3%, до 156 рублей), кофе (на 1,1%, до 188 рублей). Неизменным он остался по батону (38 рублей) и сахару (65 рублей).

Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом вырос на 3,9 пункта и составил 122,5 пункта.

Эксперты "Чек Индекса" отмечают, что на отечественном рынке растет доля импортной плодоовощной продукции, что отражается на величине индекса. Также его росту способствует продолжающееся увеличение спроса на калорийные продукты, такие как ветчина и сыр.