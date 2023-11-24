МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Средняя розничная цена килограмма бананов в России в октябре выросла до 143,4 рубля, сообщило агентство РБК со ссылкой на данные Росстата. Даже яйца импортные. Почему дорожает самый народный продукт

Отмечается, что в сравнении с октябрем 2022 года цена поднялась на 47% (тогда средняя цена составляла 97,7 рубля за килограмм).

Такой темп роста цены в годовом выражении для отдельно взятого месяца стал самым заметным за доступный период наблюдений Росстата с 2000 года. Предыдущего рекорда за октябрь бананы достигли в 2015 году, когда подорожали на 35,2% в сравнении с октябрем 2014 года — с 51,7 и до 69,8 рубля за 1 килограмм.

В абсолютном выражении уровень в 140 рублей за килограмм бананы преодолели впервые за время наблюдений ведомства. Ранее заметный рост цен наблюдался в марте 2022 года, когда за месяц бананы подорожали на 31,1% — с 97,3 рубля за килограмм в феврале до 128 рублей марте.

РБК также сообщил, что лидером подорожания среди фруктов стали апельсины. В октябре стоимость одного килограмма в рознице выросла почти на 80% год к году — до 209 рублей. Дешевле всего, по данным агентства, россиянам в октябре обходились яблоки (116 рублей за килограмм), подорожавшие в сравнении с прошлым годом на 15%.