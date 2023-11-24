МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Китай в этом году вошел в топ-10 крупнейших поставщиков виски в Россию, сообщает "Коммерсантъ". В Госдуме призвали запретить изображать культовые памятники на алкоголе

По данным издания за первые десять месяцев КНР нарастил поставки алкоголя в десять раз, до 464 тысяч литров, при этом 421 тысяча литров от этого объема приходится на виски.

Отмечается, что Китай обошел в том числе Японию, которая ввезла в Россию менее 400 тысяч литров. При этом основной объем импорта пришелся бренды Galeway Label и Royal Glenvart, представленные в сегменте до одной тысячи рублей за бутылку 0,7 литра.

В общем объеме импорта виски в Россию (30,49 миллиона литров) на долю Китая за десять месяцев пришлось примерно 0,5%, пишет издание.

Кроме того, вместе с Китаем поставки виски в Россию увеличила Индия. По имеющимся у "Ъ" данным участников рынка, за десять месяцев ввоз виски из нее увеличился в восемь раз, до более 742 тысяч литров.

Поставки из указанных стран выросли на фоне снижения доли денежных продаж шотландского виски в Россию с 65,1%, до 61,2%, ирландского — с 9,9%, до 9,7% и американского — с 9,8%, до 5,6% из-за прекращения прямых поставок ряда брендов после начала СВО России на Украине.