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Полиция завершила проверку сотрудников склада Wildberries в Электростали
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Проверка документов у работающих в сортировочном центре (СЦ) "Электросталь" сотрудников Wildberries окончена, для нормализации рабочего процесса привлекается дополнительный... ПРАЙМ, 24.11.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, wildberries, электросталь, проверка сотрудников
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Проверка документов у работающих в сортировочном центре (СЦ) "Электросталь" сотрудников Wildberries окончена, для нормализации рабочего процесса привлекается дополнительный персонал, сообщили в пресс-службе компании.
Ранее в пятницу Wildberries сообщил, что более восьми тысяч ее сотрудников не могут приступить к работе из-за проводимой силовыми органами проверки, продавцам грозят серьезные убытки. Отмечалось, что у работников СЦ "Электросталь" проверяют документы, руководство компании взаимодействует с полицией, возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров.
"Проверка документов у исполнителей на объекте в Электростали закончена, специалисты возвращаются на свои рабочие места. Для нормализации работы в логистический центр привлекаются дополнительные силы", — сказано в сообщении Wildberries.
Маркетплейс дополнительно оповестит продавцов о полном восстановлении работы в штатном режиме и пока рекомендует отгружать товары на другие склады.