МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Проверка документов у работающих в сортировочном центре (СЦ) "Электросталь" сотрудников Wildberries окончена, для нормализации рабочего процесса привлекается дополнительный персонал, сообщили в пресс-службе компании. Wildberries ждет миллиардных убытков из-за проверки полиции

Ранее в пятницу Wildberries сообщил, что более восьми тысяч ее сотрудников не могут приступить к работе из-за проводимой силовыми органами проверки, продавцам грозят серьезные убытки. Отмечалось, что у работников СЦ "Электросталь" проверяют документы, руководство компании взаимодействует с полицией, возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров.

"Проверка документов у исполнителей на объекте в Электростали закончена, специалисты возвращаются на свои рабочие места. Для нормализации работы в логистический центр привлекаются дополнительные силы", — сказано в сообщении Wildberries.

Маркетплейс дополнительно оповестит продавцов о полном восстановлении работы в штатном режиме и пока рекомендует отгружать товары на другие склады.