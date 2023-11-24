МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Российские ритейлеры работают с поставщиками бананов из Эквадора по долгосрочным контрактам с фиксированными ценами, и это позволяет избежать резких ценовых колебаний из-за внешних факторов, поэтому основное влияние на их подорожание имеет валютный курс, прокомментировал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. "Руспродсоюз" объяснил рост розничных цен на бананы

Согласно данным Росстата, бананы с начала года среди плодоовощной продукции подорожали больше всего — на 44,6%, в том числе с 31 октября по 20 ноября — на 1,64%. По данным статведомства, на 20 ноября средняя потребительская цена на бананы составляла 145,17 рубля за килограмм.

"Между российскими ритейлерами и производителями бананов в Эквадоре заключены долгосрочные контракты с фиксированными ценами, что позволяет избежать резких ценовых колебаний, вызванных внешними факторами. Поэтому в основном на динамику цен на бананы на российском рынке влияет текущий курс рубля", — сообщил Караваев.

Он уточнил, что крупнейшие российские розничные торговые сети сотрудничают сразу с несколькими оптовыми поставщиками из Эквадора, что минимизирует риски срыва поставок и дефицита. Кроме того, добавил Караваев со ссылкой на мировой индекс, в России цена на бананы, с учетом логистики, одна из самых низких – 1,4 доллара за килограмм; максимальная цена в Австралии — 4,36 доллара за килограмм, а минимальная — в Бангладеш, 0,36 доллара.