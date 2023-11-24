АКОРТ: основное влияние на повышение стоимости бананов имеет валютный курс
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Российские ритейлеры работают с поставщиками бананов из Эквадора по долгосрочным контрактам с фиксированными ценами, и это позволяет избежать резких ценовых колебаний из-за внешних факторов, поэтому основное влияние на их подорожание имеет валютный курс, прокомментировал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
Согласно данным Росстата, бананы с начала года среди плодоовощной продукции подорожали больше всего — на 44,6%, в том числе с 31 октября по 20 ноября — на 1,64%. По данным статведомства, на 20 ноября средняя потребительская цена на бананы составляла 145,17 рубля за килограмм.
"Между российскими ритейлерами и производителями бананов в Эквадоре заключены долгосрочные контракты с фиксированными ценами, что позволяет избежать резких ценовых колебаний, вызванных внешними факторами. Поэтому в основном на динамику цен на бананы на российском рынке влияет текущий курс рубля", — сообщил Караваев.
Он уточнил, что крупнейшие российские розничные торговые сети сотрудничают сразу с несколькими оптовыми поставщиками из Эквадора, что минимизирует риски срыва поставок и дефицита. Кроме того, добавил Караваев со ссылкой на мировой индекс, в России цена на бананы, с учетом логистики, одна из самых низких – 1,4 доллара за килограмм; максимальная цена в Австралии — 4,36 доллара за килограмм, а минимальная — в Бангладеш, 0,36 доллара.
https://1prime.ru/consumer_markets/20231124/842367226.html