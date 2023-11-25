МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Магазины бытовой электроники в России снизили цены на товары до 70% на период "черной пятницы": в "Ситилинке" 70-процентные скидки сохранятся до 30 ноября, в МТС снижение цены на 70% и кэшбек в 20% — до 3 декабря, а в Tele2 стоимость на гаджеты снизится более чем на 50%, рассказали компании РИА Новости. Россиянам дали совет, когда лучше заказать новогодние подарки из-за рубежа

Так, "Ситилинк" сообщил агентству, что сейчас идет длительная "черная пятница" с 14 по 30 ноября. "Скидки по акциям достигали и достигают 70%. Среди фокусных позиций — ноутбуки, ПК, моноблоки, смартфоны, планшеты, мониторы, ТВ, крупная и мелкая бытовая техника", — рассказали в компании. По ее данным, наибольшим спросом в предпоследнюю неделю ноября пользовались накопители SSD, модули памяти, устройства охлаждения, а также смартфоны, телевизоры и плазменные панели, ноутбуки, ЖК-мониторы.

В свою очередь в МТС сообщили, что до 3 декабря клиентам будет доступна скидка до 70% на большое количество товаров, а также 20-процентный кешбэк, в том числе на технику Apple и Samsung. "Ожидаем, что покупательский спрос в период акции окажется не меньшим, чем 11.11", — добавил оператор.

Компания Tele2 тоже приняла участие в распродаже и снизила цену на смартфоны Xiaomi и Infinix более чем на 50%, а при покупке смартфона по системе trade-in посетители салонов связи Tele2 получат скидку две тысячи рублей.

"Мегафон" отметил, что на период ноябрьской распродажи — 11 ноября и с 24 по 26 ноября — обнулил стоимость трафика в десяти крупнейших интернет‑магазинах.

Ежегодная онлайн-распродажа "черная пятница" стартовала в России 23 ноября в 00.00, она продлится три дня.