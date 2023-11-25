МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Спрос на пошив одежды в России вырос в два раза за с 2021 года, говорится в исследовании "Авито услуг", имеющемся в распоряжении РИА Новости. В России резко увеличился импорт одежды и обуви

"В России второй год подряд растет спрос на услуги по пошиву одежды. В этом году интерес со стороны заказчиков в сегменте вырос на треть (+32%) по сравнению с 2022 годом и в целых два раза (+100%) по сравнению с 2021 годом", — говорится в исследовании.

Отмечается, что спрос на индивидуальный пошив в ателье среди россиян увеличился на 116% за два года, а у частных портных — на 110%. В свою очередь у локальных брендов запрос на производственные мощности вырос вдвое за тот же период.

Руководитель категории "Деловые и хозяйственные услуги" сервиса Александр Семочкин отметил, что число объявлений от швейных цехов, готовых взяться за изготовление одежды партиями, выросло с 2021 года более чем в 2,5 раза, а количество предложений от частных мастеров — на 61%.

Больше всего спрос на портных вырос в Хабаровске, на 243% за два года, Иркутске (на 219%) и Красноярске (на 163%).

Кроме того, на рынок частных услуг вышли консультанты по созданию бренда одежды: спрос на таких специалистов вырос более чем в 6 раз по сравнению с 2021 годом и более чем в два раза по сравнению с прошлым.