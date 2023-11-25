МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Россияне стали активнее скупать предметы для активного зимнего отдыха: так, продажи хоккейных клюшек в период с июля-ноября 2023 года выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а снежколепов — в 1,8 раза, посчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета". Названы города, в которые дешевле всего слетать на новогодние праздники

Согласно представленным данным, динамика потребления товаров в 2023 году выглядит так: хоккейные клюшки +119%, снежколепы +82%. "В июле-ноябре 2023 года чаще покупали хоккейные клюшки, сноуборды и лыжное снаряжение, чем в аналогичный период 2022 года. По мнению экспертов Контур.Маркета, среди возможных причин роста динамики потребления — отложенный спрос. В прошлом году на рынке была неопределенность, ажиотажа не было", — отметили аналитики.

Так, россияне стали в 1,5 раза чаще покупать сноуборды, в 1,7 раза — тюбинги и 1,3 раза — лыжные комплекты по сравнению с прошлым годом. При этом за год снизились продажи ледовых коньков, ледянок и снегокатов.

"Периоды роста продаж традиционные: потребление зимних товаров начинает расти в сентябре. В начале учебного года зимний спортивный инвентарь покупают родители школьников. А ближе к концу сентября спрос растет из-за любителей и спортсменов, которые начинают подготовку к открытию горнолыжных баз. Продажи будут активно расти до Нового года, а пик придется на январские праздники — потребители поедут отдыхать на российские и заграничные горнолыжные курорты", — прокомментировала аналитик "Контур.Маркета" Дарья Жигалина.

Эксперты отметили, что за год больше всего выросли цены на ледовые коньки — средняя цена в 2023 году составляет 9 408 рублей, что на 40% выше прошлогодней. Остальные товары для зимних развлечений подорожали за год в пределах 4-12%. А средняя стоимость тюбингов снизилась на 15%.

"Существует миф, что снаряжение для зимних видов спорта выгоднее всего покупать летом. Но по результатам нашего исследования оказалось, что значительно дешевеют в это время только снежколепы и снегокаты, а еще иногда можно купить лыжи или сноуборды из старых коллекций со скидкой. А вот в начале сентября в магазины завозят новые поставки: ассортимент широкий и цены еще не такие высокие, как в зимний период", — резюмировала Жигалина.