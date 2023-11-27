2023-11-27T13:34:07+03:00
2023-11-27T13:34:07+03:00
2023-11-27T13:34:07+03:00
2023
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Депутат Нилов подготовил проект о надписях о вреде энергетиков
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Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что подготовил законопроект о маркировке энергетиков надписями об их вреде. "Законопроект уже... ПРАЙМ, 27.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что подготовил законопроект о маркировке энергетиков надписями об их вреде.
"Законопроект уже подготовлен", — сообщил Нилов.
Также депутат предоставил агентству макет банки энергетика, на котором размещена надпись, где указывается, что чрезмерное употребление напитка вредит здоровью, также вредно его употребление до 18 лет, и употребление его вместе с алкоголем.