МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что подготовил законопроект о маркировке энергетиков надписями об их вреде. В Калининграде начали эксперимент по маркировке янтаря

"Законопроект уже подготовлен", — сообщил Нилов.

Также депутат предоставил агентству макет банки энергетика, на котором размещена надпись, где указывается, что чрезмерное употребление напитка вредит здоровью, также вредно его употребление до 18 лет, и употребление его вместе с алкоголем.