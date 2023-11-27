2023-11-27T15:04:00+03:00
2023-11-27T15:07:22+03:00
2023-11-27T15:04:00+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231127/842383142.html
В России дешевеют мясо птицы и свинина, пишут СМИ
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Участники российского рынка фиксируют снижение оптовых цен на свинину и мясо птицы в стране, пишет издание "Комменрсантъ". Сообщается, что с 20 по 24 ноября бедра бройлера... ПРАЙМ, 27.11.2023
потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, свинина, мясо птицы
https://cdnn.1prime.ru/images/83309/37/833093777.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83309/37/833093777.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83309/37/833093774.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83309/37/833093774.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83309/37/833093771.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83309/37/833093771.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20231124/842358711.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Участники российского рынка фиксируют снижение оптовых цен на свинину и мясо птицы в стране, пишет издание "Комменрсантъ".
Сообщается, что с 20 по 24 ноября бедра бройлера подешевели в среднем на 10% и составили 172 рубля за килограмм, а цена окорочка снизилась на 8% до 182 рублей на килограмм.
Что касается свинины, то, по данным издания, цена на свиную грудинку упала на 4% до 225 рублей, окорок и лопатка стали дешевле на 3%, до 298 и 290 рублей.
По данным источника, снижение оптовых цен связано с уменьшением экспорта.
Ранее сообщалось, что цены на яйца и курятину с начала года выросли почти на треть. Причиной этого называли, в первую очередь, валютный курс, а также удорожание электроэнергии, топлива, транспортировки, оборудования, а также отставании производства от спроса.