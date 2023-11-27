МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Участники российского рынка фиксируют снижение оптовых цен на свинину и мясо птицы в стране, пишет издание "Комменрсантъ". Даже яйца импортные. Почему дорожает самый народный продукт

Сообщается, что с 20 по 24 ноября бедра бройлера подешевели в среднем на 10% и составили 172 рубля за килограмм, а цена окорочка снизилась на 8% до 182 рублей на килограмм.

Что касается свинины, то, по данным издания, цена на свиную грудинку упала на 4% до 225 рублей, окорок и лопатка стали дешевле на 3%, до 298 и 290 рублей.

По данным источника, снижение оптовых цен связано с уменьшением экспорта.

Ранее сообщалось, что цены на яйца и курятину с начала года выросли почти на треть. Причиной этого называли, в первую очередь, валютный курс, а также удорожание электроэнергии, топлива, транспортировки, оборудования, а также отставании производства от спроса.