МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Работодатели в сфере торговли в России в 2,5 раза чаще стали искать сотрудников в формате частичной занятности в преддверии Нового года, компании готовы как к еженедельным выплатам зарплаты, так и к почасовым, свидетельствуют материалы исследования сервиса "Зарплата.ру", имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Молодые россияне стали реже идти на жертвы ради карьеры, показал опрос

"Ритейлеры готовы как к еженедельным выплатам сотрудникам, так и к почасовым. По сравнению с прошлым годом (в ноябре — ред.) работодатели в сфере торговли начали искать в 2,5 раза больше работников для частичной занятости на период новогодних распродаж", — говорится в исследовании.

По словам специалистов, ритейл такими предложениями закрывает потребности в персонале на период пикового календарного спроса, и часто практикуются различные способы неполной занятости — от сменной до почасовой.

Отмечается, что также в 2,5 раза выросло количество предложений работы для торговых представителей. Кроме того, кратный рост числа вакансий в ноябре пришелся на супермаркеты. Так, спрос на упаковщиков и комплектовщиков увеличился в 4 раза, а на продавцов-консультантов — в 2,5 раза.

По данным сервиса, средняя зарплата курьеров в конце осени 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года увеличилась на 34%, до 100 тысяч рублей, грузчиков — на 28%, до 50 тысяч рублей, товароведов — на четверть, до 55 тысяч рублей, а администраторов магазинов и торгового зала — на 20%, до 47,5 тысячи рублей.