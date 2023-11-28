МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Россиянам не хватает мужской одежды и спортивных товаров среди ассортимента отечественных брендов, при этом эксперты считают эти категории одними из самых перспективных для запуска локальных марок, говорится в совместном исследовании Lamoda и Fashion Factory School, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Спрос на пошив одежды в России вырос в два раза с 2021 года

"Исследование… выявило категории, в которых покупатели особенно остро ощущают нехватку ассортимента (среди российских брендов) — мужская мода и спортивные товары. Притом что спрос на мужские товары, в том числе спортивные, на платформе традиционно высок, количество товаров мужских локальных брендов на Lamoda в несколько раз меньше, чем женских. А мужской спортивный ассортимент присутствует только среди унисекс брендов, которых в несколько раз раз меньше, чем брендов со спортивными товарами для женщин", — говорится в исследовании.

Руководитель отдела по управлению категорией женской одежды на Lamoda Анна Хомутова, чьи слова приводятся в сообщении, указала, что есть ниши, которые остаются без внимания российских предпринимателей, и в основном это категории мужских и спортивных товаров, где сейчас есть не перераспределенный спрос клиентов и большие перспективы занять прочные позиции. При этом эксперты Fashion Factory School считают, что сегменты "мужская мода" и "спортивные товары" — одни из самых перспективных для запуска локальных марок.

По словам специалистов, на Lamoda значительный рост интереса к локальным брендам наблюдается с 2021 года: в апреле компания объединила перспективные локальные бренды в отдельный раздел на сайте — "Шоурум", и уже в 2022 году его рост утроился по сравнению с годом ранее, а по итогам первого полугодия 2023 года раздел прирос на 130% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Согласно исследованию, более половины респондентов отметили, что основным драйвером покупки локальных марок в 2023 году стал интерес к ассортименту, тогда как почти для четверти респондентов причина — более низкая цена, чем у зарубежных брендов.

Отмечается, что при выборе товаров от российских производителей 75% покупателей в первую очередь смотрят на узнаваемость бренда, а четверть — на скидку. При этом почти треть потребителей поддерживают экологичность производства локальных брендов.