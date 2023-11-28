МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Кофе в России подорожал в этом году на 15%, главным образом из-за роста курса доллара, но стабильный рубль сможет сдержать цены в наступающем 2024-м, заявил РИА Новости Михаил Глухов — директор по маркетингу компании "Милфудс", купившей бизнес финской Paulig в России и развивающей новый бренд кофе Poetti. Эксперт рассказала, как кофе сочетается с растительным "молоком"

В июне Глухов в разговоре с агентством прогнозировал, что цены на кофе в России, зависящие напрямую от мировых, могут вырасти в этом году на 15% при дальнейшем удорожании стоимости в основных странах-поставщиках.

"Прогнозы, которые мы делали летом, полностью оправдались, кофе подорожал в среднем на 15%. Это в целом рынок, а не какой-то отдельный производитель, потому что все покупают кофе на бирже. Сейчас ситуация на рынке зеленого кофе немного стабилизировалась, особенно на рынке арабики. Поэтому серьезных потрясений мы каких-то не ожидаем", — рассказал он на открытии "Академии бариста" в Москве.

Если же курс доллара не изменится, то и цены на кофе в первой половине 2024 года не вырастут, полагает эксперт. "Если повышения будут, то, скорее всего, во второй половине года, процент повышения будет зависеть в большей степени от курса. Если останется на нынешнем уровне, ничего не произойдет, если он будет 100 и выше (рублей за доллар — ред.), то соответственно вырастут цены", — считает он.

При этом курс валют пока остается главным фактором, влияющим на цены на кофе в России. "Мы ждем, что будет с робустой, очень большая надежда на то, что там тоже ситуация стабилизируется. Но все будет зависеть от урожая, в частности, во Вьетнаме. В следующем году перебоев с поставками не будет, и я достаточно позитивно смотрю на ситуацию. Если курс будет стабильный, я думаю, что и цены будут стабильны", — добавил Глухов.

Он также отметил, что компании уже удалось отладить логистику за этот год, обеспечив запасы всех компонентов на 6-9 месяцев, однако трудности еще остаются, что тоже вносит вклад в рост цен. "Поставки из европейских портов нестабильны, конечно, напрямую проще, но это построение новых логистических путей; у нас получилось построить и их, но теперь топливо дорожает. В итоге логистика с начала 2022 года выросла в 6 раз, курс — вдвое, кофе на бирже – тоже практически вдвое, поэтому совсем не повышать цены не получится, либо держать их, но в ущерб качеству", — отметил эксперт.