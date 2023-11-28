МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Среди российских рестораторов вырос спрос на отечественного лосося, заведения общественного питания готовы платить за него "премию", заявил в интервью РБК гендиректор "Инарктики" Илья Соснов. В России в октябре резко упал импорт рыбы

Сообщается, что после введения Россией в 2014 году продэмбарго, которое перекрывало поставки рыбы из стран ЕС, Норвегии и Исландии самым дорогим на российский рынок являлся лосось с Фарерских островов. Однако после начала специальной военной операции на Украине фарерские компании добровольно ушли с российского рыбного рынка.

Соснов отмечает, что на данный момент основным поставщиком на отечественным рынке является Чили. Но, по его словам, российский лосось все равно остается в приоритете, так как чилийская рыба поставляется в замороженном виде.

"Сейчас Чили поставляет приблизительно те же объемы (что и до начала СВО — ред.) — около 40-50 тысяч тонн. Но чилийская рыба приезжает замороженная — с точки зрения потребительских свойств наша лучше, потому что она приезжает охлажденной и не дефростируется. Поэтому рынок платит премию за нашу рыбу относительно чилийской", — объясняет Соснов.

Группа "Инарктика" (INARCTICA) является крупнейшим производителей аквакультурного лосося и морской форели в России в акватории Баренцева моря в Мурманской области. В прошлом году на долю компании, по данным компании, приходилось 25 тысяч тонн, что равно порядка 21% российского рынка лососевых без учета озерной форели и дикого лосося.