МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Полноценный выход на российский рынок китайского производителя батареек Nanfu поможет стабилизировать ситуацию с ценами на этот продукт в России, сказал генеральный представитель компании в России Сергей Меркулов. Минпромторг опроверг связь проекта Opticell с батарейками Duracell

"Цену диктует рынок. Мы на 100% импортозависимый рынок. В России есть только одно производство, но его деятельность мало заметна. Мы также зависим от ситуации с валютой. Я уверен, что приход большого игрока с большими планами поможет стабилизировать ситуацию и уравнять скачки в ценах", — сказал он в ходе конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Меркулов отметил, что постоянное изменение цен сейчас происходит из-за компаний, которые ушли с рынка, но поставляют партии единоразово. "Так как Nanfu пришел надолго, мы будем стараться сделать так, чтобы потребитель не чувствовал, что им манипулируют", — заключил он.

Nanfu — китайский производитель щелочных батареек. Компания занимает 85% рынка КНР и сейчас выходит на рынок России. Nanfu планирует добиться доли в 30% на российском рынке в течение пяти лет.