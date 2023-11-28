2023-11-28T14:33:40+03:00
2023-11-28T14:33:40+03:00
2023-11-28T14:33:40+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231128/842393931.html
Производитель батареек из КНР рассказал об ожиданиях на российском рынке
Потребрынок
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Полноценный выход на российский рынок китайского производителя батареек Nanfu поможет стабилизировать ситуацию с ценами на этот продукт в России, сказал генеральный представитель... ПРАЙМ, 28.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Полноценный выход на российский рынок китайского производителя батареек Nanfu поможет стабилизировать ситуацию с ценами на этот продукт в России, сказал генеральный представитель компании в России Сергей Меркулов.
"Цену диктует рынок. Мы на 100% импортозависимый рынок. В России есть только одно производство, но его деятельность мало заметна. Мы также зависим от ситуации с валютой. Я уверен, что приход большого игрока с большими планами поможет стабилизировать ситуацию и уравнять скачки в ценах", — сказал он в ходе конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Меркулов отметил, что постоянное изменение цен сейчас происходит из-за компаний, которые ушли с рынка, но поставляют партии единоразово. "Так как Nanfu пришел надолго, мы будем стараться сделать так, чтобы потребитель не чувствовал, что им манипулируют", — заключил он.
Nanfu — китайский производитель щелочных батареек. Компания занимает 85% рынка КНР и сейчас выходит на рынок России. Nanfu планирует добиться доли в 30% на российском рынке в течение пяти лет.