МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Минсельхоз предложил компенсировать часть затрат на операционные расходы организациям рыбохозяйственного комплекса части южных и новых регионов России, ведущих промысел в Черном и Азовском морях, за счет доходов от крабовых аукционов, следует из проекта постановления кабмина на сайте проектов нормативных правовых актов. Гендиректор "Инарктики" назвал преимущества отечественного лосося

"Проект постановления направлен на оказание мер государственной поддержки следующим субъектам Российской Федерации: город федерального значения Севастополь, Республика Крым, Краснодарский край, Ростовская область, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область на возмещение части затрат на операционные расходы, организациям рыбохозяйственного комплекса, осуществляющим рыболовство и (или) аквакультуру (рыбоводство) в акватории Азовского и (или) Черного морей", — говорится в пояснительной записке.

По оценке министерства, потребность в средствах федерального бюджета ‎на предоставление субсидии составит порядка 327 миллионов рублей ежегодно. Финансирование предлагается обеспечить ‎за счет поступления в 2024 году доходов федерального бюджета от продажи ‎на аукционе инвестквот на добычу крабов.

Указывается, что в настоящее время организации рыбохозяйственного комплекса этих регионов испытывают чрезвычайные финансовые трудности, обусловленные, в частности, ограничениями ведения промысла в открытых районах ‎Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, в том числе из-за сбоя судового навигационного оборудования.

Помимо этого, отмечаются трудности с заходом и выходом в порты Азовского и Черного морей и вынужденные изменения маршрута промысла в сторону удаленных районов.

"Проектом постановления предлагается в целях сохранения среднесписочной численности работников указанных организаций компенсировать часть затрат на операционные расходы", — говорится в документе. Уточняется, что предлагается компенсировать расходы на оплату труда сотрудников, на осуществление социальных отчислений, в том числе на страховые взносы по обязательному пенсионному, медицинскому и социальному страхованию.