МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Минсельхоз предложил компенсировать часть затрат на операционные расходы организациям рыбохозяйственного комплекса части южных и новых регионов России, ведущих промысел в Черном и Азовском морях, за счет доходов от крабовых аукционов, следует из проекта постановления кабмина на сайте проектов нормативных правовых актов. 

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"Проект постановления направлен на оказание мер государственной поддержки следующим субъектам Российской Федерации: город федерального значения Севастополь, Республика Крым, Краснодарский край, Ростовская область, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область на возмещение части затрат на операционные расходы, организациям рыбохозяйственного комплекса, осуществляющим рыболовство и (или) аквакультуру (рыбоводство) в акватории Азовского и (или) Черного морей", — говорится в пояснительной записке.

По оценке министерства, потребность в средствах федерального бюджета ‎на предоставление субсидии составит порядка 327 миллионов рублей ежегодно. Финансирование предлагается обеспечить ‎за счет поступления в 2024 году доходов федерального бюджета от продажи ‎на аукционе инвестквот на добычу крабов.

Указывается, что в настоящее время организации рыбохозяйственного комплекса этих регионов испытывают чрезвычайные финансовые трудности, обусловленные, в частности, ограничениями ведения промысла в открытых районах ‎Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, в том числе из-за сбоя судового навигационного оборудования.

Помимо этого, отмечаются трудности с заходом и выходом в порты Азовского и Черного морей и вынужденные изменения маршрута промысла в сторону удаленных районов.

"Проектом постановления предлагается в целях сохранения среднесписочной численности работников указанных организаций компенсировать часть затрат на операционные расходы", — говорится в документе. Уточняется, что предлагается компенсировать расходы на оплату труда сотрудников, на осуществление социальных отчислений, в том числе на страховые взносы по обязательному пенсионному, медицинскому и социальному страхованию.