МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Китайские бренды одежды в России с точки зрения потребления не должны быть более приоритетными, чем отечественные, заявил заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров. Торговля должна "выращивать производство", заявили в Минпромторге

Он отметил, что товары из разных стран должны быть в равной доступности на российском рынке, а также попросил коллег из других государств помогать российским молодым дизайнерам выходить на зарубежные рынки.

Замглавы Минпромторга добавил, что в прошлом году российские производства жаловались на отсутствие швей, высокую цену материала, проблемы с логистикой и маленький ассортимент. Однако в 2023 году рынок ритейла вырос на 6-7%, и в следующем будет еще больший прирост.

Он также уточнил, что Россия — страна, которая "много переодевается", и, по сравнению с Китаем, интереснее с точки зрения создания и потребления одежды в рамках сотрудничества со странами БРИКС.

Мероприятие BRICS+ Fashion Summit проходит в Москве с 27 ноября по 2 декабря. На нем специалисты из Европы, ЮВА, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и СНГ обсуждают проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.