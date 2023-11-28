2023-11-28T22:39:14+03:00
2023-11-28T22:39:14+03:00
2023-11-28T22:39:14+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231128/842399914.html
МВД возбудило дела из-за массовой подделки кроссовок Puma и New Balance
Потребрынок
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Полиция и ФСБ обнаружили в городе Гусь-Хрустальный производство и склады контрафактных брендовых кроссовок, пишет РБК. По данным следственных органов, было найдено 640 тысяч пар... ПРАЙМ, 28.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Полиция и ФСБ обнаружили в городе Гусь-Хрустальный производство и склады контрафактных брендовых кроссовок, пишет РБК.
По данным следственных органов, было найдено 640 тысяч пар поддельных кроссовок брендов Puma, New Balance, Adidas, Nike и Reebok. МВД возбудило два уголовных дела по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров (ч. 3 ст.180 УК РФ).
Склады с контрафактной продукцией были обнаружены в октябре в деревне Вашутино, в производственном цехе были найдены около 140 тысяч пар спортивной обуви. Как сообщили в полиции, через несколько дней после обнаружения партий склады оказались пусты.
По версии следствия, компания ООО "Кросс" производила обувь в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области без разрешения правообладателя. В компании подтвердили возбуждение уголовных дел.