МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Полиция и ФСБ обнаружили в городе Гусь-Хрустальный производство и склады контрафактных брендовых кроссовок, пишет РБК. Россиян научили, как распознать подделку на маркетплейсе

По данным следственных органов, было найдено 640 тысяч пар поддельных кроссовок брендов Puma, New Balance, Adidas, Nike и Reebok. МВД возбудило два уголовных дела по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров (ч. 3 ст.180 УК РФ).

Склады с контрафактной продукцией были обнаружены в октябре в деревне Вашутино, в производственном цехе были найдены около 140 тысяч пар спортивной обуви. Как сообщили в полиции, через несколько дней после обнаружения партий склады оказались пусты.

По версии следствия, компания ООО "Кросс" производила обувь в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области без разрешения правообладателя. В компании подтвердили возбуждение уголовных дел.