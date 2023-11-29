МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. В России нет отечественных брендов и дизайнеров, которые могут уже сейчас заменить ушедшую Channel, заявил владелец Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович на BRICS+ Fashion Summit. Названы категории, которых не хватает в ассортименте российских брендов

"Еще год назад мы это говорили: "Вот Channel занимает такое замечательное место, платит аренду". Допустим, год прошел, я повзрослел и готов освободить место Channel для российского дизайнера. Кто готов взять на себя ответственность, чтобы прийти на первую линию ГУМа и вдолгую начать творить свое?" – поинтересовался Куснирович.

Он отметил, что нужно не просто одноразово заполнить магазин на кратковременный срок, а достойно держаться на рынке, из сезона в сезон пополняя коллекцию, обучая продавцов и платя аренду за помещение.

По словам Куснировича, сейчас многие путают успех с хайпом, тогда как успех — это жизненный цикл, а если кто-то "подсуетится" и на время кого-то заполнит – это не будет считаться успехом.

"Нам (Bosco di Ciliegi — ред.) сейчас 33 года, а верхним рядам ГУМа – 133. Вот это такая же продолжительная история, поколенческая. Можно уже говорить об успехе", — объяснил он.

Он рассказал, что после ухода "самого серьезного дорогого бренда" Louis Vuitton из России к нему пришло московское "Динамо" и попросило дать уже свободное помещение для создания дома футбольного клуба со всей продукцией, в том числе российской. "Успех", – подытожил историю Куснирович.

По его словам, перейти на полное отечественное производство так же сложно, как и пересесть на российский автопром: "Если сегодня мы с технологии Mercedes быстро и достаточно легко перешли на пользование автопрома китайского производства, то это не потому, что мы не хотим ездить на отечественном, просто потому, что это сложно: выстроить всю цепочку локализации для автопрома очень непросто, но и для легкой промышленности это очень непросто".

BRICS+ Fashion Summit проходит в Москве с 27 ноября по 2 декабря. На нем специалисты из Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и СНГ обсуждают проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.