МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Рост ввозных пошлин может стать причиной сокращения в России рынка вина из недружественных стран на четверть в следующем году, заявил в интервью РИА Новости президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов. Урожай "Фанагории" сократился почти на четверть в этом году

Правительство России в конце июля приняло решение повысить до конца 2023 года ввозные пошлины на вина из недружественных стран — с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 долларов за литр. Эта мера создаст дополнительные стимулы для отечественных производителей, будет способствовать переориентации спроса на качественную российскую продукцию и вина из других регионов мира, сообщала в конце июля первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"Из-за роста ввозных пошлин рынок импортных вин из недружественных стран, по нашим прогнозам, сократится на четверть в следующем году, и мы, "Абрау-Дюрсо", наряду с другими российскими винными компаниями, — бенефициары процесса. Таким образом, рост продаж в категории отечественных вин в 2024 году может составить 25-30%", — рассказал Титов.

Он добавил, что это не станет причиной роста цен на вина. "Сейчас российские виноделы вынуждены демпинговать, то есть распродавать свое вино по сниженным ценам, чтобы конкурировать с дешевым импортом. Поэтому что-то может прибавиться к цене, потому что продавать вино в убыток — это ненормально, но это будет здоровая коррекция", — пояснил глава компании.

При этом он отметил, что на цены могут влиять "другие факторы". "Например, высокая ключевая ставка, которая у нас надолго, и тут что-то придется компенсировать. Но с учетом состояния потребительского рынка повышения цен если и будут, то незначительные", — сказал Титов. Он отметил, что в целом "Абрау-Дюрсо" провел "непростой" год, "не такой хороший, как предыдущий, который был для нас рекордным практически по всем показателям".

"Однако по нашим текущим результатам, в натуральном выражении, мы все равно видим прирост к прошлому году. По итогу девяти месяцев он пока незначительный, но будет увеличиваться в четвертом квартале, в период высокого спроса на нашу продукцию", — уточнил глава компании.

"Думаю, что благодаря усилиям компании мы получим прирост к продажам прошлого года. В том числе и по общей выручке, потому что у нас средняя цена, хоть и незначительно, но увеличилась. По результатам прибыльности пока говорить рано — последние индикаторы были по полугодию, и они очень неплохие, но с тех пор много чего случилось в глобальном смысле", — заключил Титов.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 11.00 мск.