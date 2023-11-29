МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Минимальная стоимость хорошего отечественного вина составляет 350-400 рублей за бутылку, заявил в интервью РИА Новости президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов. Спрогнозирована динамика рынка импортных вин в России

"Я бы оставался при своей теории про 400 рублей для отечественного вина. Точнее, 350–400 рублей для тихого и 400–450 для игристого: у последнего производственный цикл сложнее, следовательно, и себестоимость выше. Но это без учета скидок и тому подобного, потому что если бутылка игристого стоит на полке за 350 рублей с желтым ценником по акции, то это тоже окей", — ответил Титов на вопрос о том, какую цену можно считать минимальной для качественного вина на полке.

Глава компании также рассказал, что цена бутылки вина зависит от стоимости сырья, в которую заложены финансирование виноградников, рабочая сила, а также от комплектующих самого продукта. "Некоторые из комплектующих до сих пор полностью импортные, самый простой пример — пробка, это прямая валютная оплата. Потом этикетки, примерно на 50% зависящие от валютного курса: краски, бумага и печатное оборудование также закупаются за рубежом. Стекло, правда, абсолютно рублевое, мюзле, колпаки, упаковка тоже", — уточнил он.

"В общей сложности около 15% стоимости игристого вина зависят непосредственно от валюты", — добавил президент "Абрау-Дюрсо".

По мнению Титова, на стоимость вина в России также влияет и ключевая ставка. "Причем ставка, может быть, на нашу отрасль влияет чуть меньше, чем на остальные, но это потому что есть государственное субсидирование", — пояснил он.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 11.00 мск.