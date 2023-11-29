МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Группа компаний "Абрау-Дюрсо" планирует выпустить виноградную водку и еще несколько новинок — в линейке крепких напитков и в вине, после этого компания намерена снизить темп по расширению ассортимента и углубиться в каждый выпущенный продукт, рассказал в интервью РИА Новости президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов. Глава "Абрау-Дюрсо" назвал реальную стоимость хорошего российского вина

"У нас будет добавление в линейке крепких напитков — виноградная водка, и еще одна новинка в крепкой категории, о ней расскажем совсем скоро. Но в целом мы снижаем темп по выводу новинок на рынок, пока хватит. Я не исключаю, что за следующий год мы объявим о нескольких новых позициях, но только в вине. Планируем именно углубляться, а не расширяться, уделить должное внимание каждому продукту, который уже выпустили", — сказал Титов.

Он пояснил, что в категории вин это будут в том числе автохтоны. "Помимо общепризнанного лидера в работе с автохтонами "Винодельни Ведерниковъ", в ГК "Абрау-Дюрсо" также входит винодельня "Юбилейная", которая производит вина не только из классических сортов винограда, но и из известных советских кроссов, которые очень интересно себя показывают", — добавил глава компании.

Говоря о результатах ранее выпущенных новинок, он отметил, что "выше всяких ожиданий идут продажи всех безалкогольных напитков, прирост по категориям здесь уже не в процентах, а в разах". "Наши лимонады "винонады" и безалкогольный Abrau Light показывают отличный рост. Артезианская вода — уже зрелый продукт — тоже прибавляет, но здесь плюс 30% — уже скучно, и мы привыкли. Новинку, энергетик "Варяг", вообще продали полмиллиона банок, запустив только в июле", — рассказал Титов.

При этом он отметил, что в сегменте крепких напитков более конкурентная среда, поэтому здесь у компании прирост скромнее. "Коньяки, кстати, хорошо идут — и те, что мы делаем в России, и те, что импортируем из Азербайджана. Растем к году на 30–40% в зависимости от категории. Джины, водки и настойка тоже показывают неплохую динамику", — сообщил он.

Титов добавил, что в 2024 году компания планирует вложить еще больше инвестиций в маркетинг, и в связи с этим ожидает еще более значительный рост, в том числе в крепком алкоголе.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 11.00