МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Зарплата водителя-курьера в Москве может достигать 200 тысяч рублей в 2023 году, а в Санкт-Петербурге — 165 тысяч рублей, при этом пешие курьеры в этих городах могут заработать до 115 и 95 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса SuperJob. В России ритейл все активнее предлагает работу с частичной занятностью

"Рыночная заработная плата курьеров пеших/ на самокате/ велосипеде после уплаты налогов: Москва, 2023 год, 70 тысяч рублей (средняя), 115 тысяч рублей (максимальная)…; Санкт-Петербург, 2023 год, 57 тысяч рублей (средняя), 95 тысяч рублей (максимальная)… Рыночная заработная плата водителей-курьеров после уплаты налогов: Москва, 2023 год, 95 тысяч рублей (средняя), 200 тысяч рублей (максимальная)…; Санкт-Петербург, 2023 год, 78 тысяч рублей (средняя), 165 тысяч рублей (максимальная)", — говорится в исследовании.

Отмечается, что средний возраст водителей-курьеров в 2023 году увеличился на три года и составил 40 лет по сравнению с тем же периодом прошлого года, в свою очередь возраст пеших курьеров также вырос на три года, до 37 лет. По подсчетам специалистов, в преддверии новогодних праздников спрос на курьеров в России за месяц вырос на 19%.

Руководитель департамента аналитики "Зарплаты.ру" Юрий Михеев рассказал агентству, что ежегодно перед началом распродаж и предновогодних праздников работодатели начинают конкурировать друг с другом за сотрудников, переманивая персонал из друг сфер, а также предлагая более интересные зарплаты и условия работы. Кроме того, осенью и в начале зимы традиционно повышается спрос на курьеров из-за роста простудных заболеваний, а в части регионов сильное влияние на спрос оказывают и метеоусловия, в особенности на Урале и в Сибири.

По его словам, в обычный день пеший курьер может заработать от 2 тысяч рублей, а в предпраздничные и новогодние дни сумма может составить 10 тысяч рублей. При этом у автокурьеров нужно учитывать много нюансов, а заработок во многом зависит от автомобиля — личный или арендованный.

Средняя ожидаемая зарплата, по данным специалистов hh.ru, находится на уровне 76,6 тысячи рублей, где минимальная — 30,3 тысячи рублей, а максимальная — 100 тысяч рублей. Отмечается, что текущий спрос на таких сотрудников составляет почти 30 тысяч вакансий, из них 4,5 тысячи приходится на Москву, по 2,5 тысячи — на Московскую область и Санкт-Петербург.