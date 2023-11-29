МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. В Китае растет спрос на российское вино, в планах у "Абрау-Дюрсо" нарастить в следующем году его продажи Вв этой стране в 10 раз; сейчас две страны сближаются — продукты из России считаются более высококачественными и экологически чистыми, чем местные, рассказал в интервью РИА Новости президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов. Глава "Абрау-Дюрсо" назвал реальную стоимость хорошего российского вина

"Спрос растет. Сейчас идет сближение двух стран, и у китайцев огромный интерес ко всему российскому. Это касается не только вина, но и любых других категорий. Продукты из России считаются более высококачественными и экологически чистыми, чем местные. Так, например, очень востребованы интернет-магазины российских продуктов. Например, во время "черной пятницы" один из маркетплейсов за час продал 4 тысячи бутылок "Абрау-Дюрсо", — сказал Титов.

"В этом году мы продаем чуть больше 100 тысяч бутылок, но в следующем планируем реализовать уже более 1 миллиона", — добавил он.

По словам Титова, компания переформатировала работу торгового дома в Китае — передала его управление новому партнеру, который хорошо работает на интернет-площадках. "Раньше мы шли в Китай со своим традиционным пониманием, как надо продавать, но привычные схемы там не действуют. Без сильного локального партнера развитие на местном рынке невозможно", — сказал президент "Абрау-Дюрсо".

Ранее Титов рассказал, что минимальная стоимость хорошего российского вина равна примерно 350-400 рублей за бутылку. Он отметил, что цена зависит от затрат на сырье, в которые заложены финансирование виноградников, рабочая сила и ингредиенты самого напитка.

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