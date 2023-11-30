МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Компания "Милфудс", купившая бизнес финской Paulig в России и развивающая новый бренд Poetti, выпустит в следующем году на российский рынок чай, а также растворимый кофе, рассказал РИА Новости директор по маркетингу компании Михаил Глухов. Эксперт предупредила об "опасном" сочетании кофе и молока

"Сейчас мы рассматриваем запуск чая и растворимого кофе, оба этих запуска планируем на следующий год, вторую его половину, что запустим первым, станет понятно в первой половине года", — сообщил он.

По словам топ-менеджера, потребление растворимого кофе в России не растет, однако он все равно, по данным Nielsen, занимает 44% рынка, в то время как натуральный — 39% (остальное приходится на кофейные миксы), поэтому компания приняла решение пойти и в это направление тоже, но предложить потребителю нечто новое.

"Конкуренция на рынке очень высока, предложений масса, но мы хотим занять нишу ценовой категории выше среднего. И с чаем, и с кофе у нас нет задачи запустить очередной банальный продукт. Будем искать баланс – как сделать эксклюзивный, качественный продукт, доступный для покупателей", — добавил он.

Чай компания планирует ввозить из Индии, а кофе сейчас поставляется из 16 стран, в том числе робуста — из Индии и Вьетнама, а арабика — из Центральной Америки, Бразилии и Африки. Компания изучала и возможность запуска кофейных дрип-пакетов, однако пока не приняла такого решения, так как сегмент слишком маленький и недостаточно популярный.

"В России культура потребления кофе — это культура эспрессо, с молоком или без молока, хотя с молоком, конечно, популярнее. По нашим оценкам, 71% и 56% ценителей кофе заказывают капучино и латте соответственно, и только потом идет американо, эспрессо и другие напитки. В этом смысле мы пошли по стопам Италии. Фильтр, как из дрипов, очень популярен в скандинавских странах, США, но вот у нас пока не видим его популярности", — пояснил Глухов.