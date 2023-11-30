2023-11-30T03:58:00+03:00
2023-11-30T03:59:02+03:00
2023-11-30T03:58:00+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231130/842411771.html
Красная икра в России подешевела до минимума с начала года
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Стоимость килограмма красной икры в России в октябре снизилась до минимальных значений с начала текущего года, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Глава Росрыболовства... ПРАЙМ, 30.11.2023
потребрынок, бизнес, новости, красная икра, росстат
https://cdnn.1prime.ru/images/83399/62/833996259.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83399/62/833996259.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83399/62/833996258.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83399/62/833996258.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83399/62/833996246.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83399/62/833996246.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20231130/842409331.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Стоимость килограмма красной икры в России в октябре снизилась до минимальных значений с начала текущего года, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков в начале ноября говорил РИА Новости, что объемы добычи рыбы и удачная лососевая путина в России в этом году создают предпосылки для снижения цен на горбушу и ведомство ждет удешевления и красной икры.
Цены на красную икру в январе этого года впервые превысили 6 тысяч рублей, достигнув 6 125 рублей. Затем они постепенно росли еще несколько месяцев до максимума в 6 315 рублей. С августа цены перешли к снижению.
Темпы падения стоимости красной икры по итогам октября достигли 2,6%, что стало максимальным снижением с января 2011 года. А результате в середине осени цена составила 6 060 рублей — минимум с декабря прошлого года (5,94 тысячи рублей).