МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Стоимость килограмма красной икры в России в октябре снизилась до минимальных значений с начала текущего года, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Покупателей научили, как выбрать красную икру без добавок и паразитов

Глава Росрыболовства Илья Шестаков в начале ноября говорил РИА Новости, что объемы добычи рыбы и удачная лососевая путина в России в этом году создают предпосылки для снижения цен на горбушу и ведомство ждет удешевления и красной икры.

Цены на красную икру в январе этого года впервые превысили 6 тысяч рублей, достигнув 6 125 рублей. Затем они постепенно росли еще несколько месяцев до максимума в 6 315 рублей. С августа цены перешли к снижению.

Темпы падения стоимости красной икры по итогам октября достигли 2,6%, что стало максимальным снижением с января 2011 года. А результате в середине осени цена составила 6 060 рублей — минимум с декабря прошлого года (5,94 тысячи рублей).