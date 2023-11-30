МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Россияне в январе-октябре этого года купили на 35% больше смартфонов, при этом медианная цена покупок выросла на 13% — почти до 21 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в "СберМаркетинг" и аналитическом ресурсе "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". Раскрыто, что искали россияне в ноябрьские распродажи

"За десять месяцев 2023 года число покупок смартфонов выросло на 35%, а медианная цена – на 13%, до 20 970 рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", — выяснили эксперты.

Отмечается, что рост продаж смартфонов происходит как на фоне низкой базы прошлого года, так и изменений валютных курсов. При этом чаще всего в этом году россияне выбирали китайские бренды, а лидером продаж стал бренд Xiaomi.

Наибольший спрос среди пользователей — на смартфоны "средней" ценовой категории от 15 до 30 тысяч рублей. На них приходится более половины всех продаж на российском рынке. Однако в конце лета и осенью спрос быстрее увеличивался на более дорогие модели смартфонов, в ценовой категории свыше 60 тысяч рублей. Рост числа покупок в данном сегменте превышал прошлогодний уровень на 30-35%.

При этом число покупок аксессуаров для телефонов в этом году уменьшилось на 7%, а цена стала больше на 19% и составила 5571 рубль.