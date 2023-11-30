2023-11-30T04:03:34+03:00
2023-11-30T04:03:34+03:00
2023-11-30T04:03:34+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231130/842411810.html
Раскрыта динамика покупок смартфонов россиянами
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россияне в январе-октябре этого года купили на 35% больше смартфонов, при этом медианная цена покупок выросла на 13% — почти до 21 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в... ПРАЙМ, 30.11.2023
потребрынок, бизнес, технологии, новости, диджитал, смартфоны
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/83/832278340.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/83/832278340.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/83/832278339.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/83/832278339.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/83/832278327.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/83/832278327.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20231129/842400952.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Россияне в январе-октябре этого года купили на 35% больше смартфонов, при этом медианная цена покупок выросла на 13% — почти до 21 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в "СберМаркетинг" и аналитическом ресурсе "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"За десять месяцев 2023 года число покупок смартфонов выросло на 35%, а медианная цена – на 13%, до 20 970 рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", — выяснили эксперты.
Отмечается, что рост продаж смартфонов происходит как на фоне низкой базы прошлого года, так и изменений валютных курсов. При этом чаще всего в этом году россияне выбирали китайские бренды, а лидером продаж стал бренд Xiaomi.
Наибольший спрос среди пользователей — на смартфоны "средней" ценовой категории от 15 до 30 тысяч рублей. На них приходится более половины всех продаж на российском рынке. Однако в конце лета и осенью спрос быстрее увеличивался на более дорогие модели смартфонов, в ценовой категории свыше 60 тысяч рублей. Рост числа покупок в данном сегменте превышал прошлогодний уровень на 30-35%.
При этом число покупок аксессуаров для телефонов в этом году уменьшилось на 7%, а цена стала больше на 19% и составила 5571 рубль.