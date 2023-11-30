МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Россияне за 10 месяцев 2023 года в 2 раза чаще стали пользоваться курьерской доставкой относительно аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть в распоряжении РИА Новости. Раскрыто, сколько может зарабатывать водитель-курьер в России

"Банк… изучил особенности пользования услугами курьеров в текущем году. По данным эквайринговой сети банка.., общее число платежей за заказы с доставкой с января по октябрь выросло в 2 раза относительно 10 месяцев 2022 года", — говорится в материалах.

По данным статистики, россияне чаще оплачивают курьерскую доставку при офлайн-покупках, чем во время интернет-шопинга. Так, соотношение в пользу офлайна по количеству платежей в 2023 году составило 83% против 17% у онлайна. За 10 месяцев 2022 года аналогичное соотношение было также в пользу офлайна — 70% против 30%.

В исследовании говорится, что средняя сумма платежа за заказ с услугами курьера при офлайн-покупке (сюда вошли заказы на платную доставку товаров во время визитов в крупные торговые центры, магазины мебели, бытовой техники, стройматериалов) выросла до 2 702 рублей с 2 694 рублей годом ранее. А средний чек за интернет-заказ с доставкой, напротив, снизился до 2 568 рублей с 2 625 рублей в январе-октябре 2022 года.

Пик по числу платежей на заказы с услугами курьеров в офлайне в 2023 году пришелся на октябрь, а в онлайне – на праздничный март, во время которого традиционно растет спрос на доставку цветов и подарков по случаю Международного женского дня, отмечают в исследовании.