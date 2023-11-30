МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Анализ потребительских расходов россиян в первой половине 2023 года показал ощутимый рост интереса к культурным и спортивным мероприятиям — траты на них за год выросли почти на треть, тогда как расходы на алкоголь и сигареты почти не увеличились, а с учетом инфляции — даже сократились, сообщается в материалах аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении РИА Новости). Сенатор оценил объем интернет-торговли в России

Эксперты компании на основе данных Росстата о бюджетах российских домашних хозяйств и структуре их потребления оценили траты россиян на досуг, вредное потребление и общепит в первом полугодии 2023 года. В исследовании приняли участие 48 тысяч домохозяйств по всей стране, затраты приведены в расчете на семью из трех человек.

"В первом полугодии 2023 года траты россиян на спортивные и культурные мероприятия, отдых и хобби увеличились год к году почти на треть (плюс 29,1%). При этом траты на алкоголь и табак практически не изменились (плюс 1,5%), а с учетом инфляции и вовсе сократились", — говорится в материалах.

В категорию услуг по организации отдыха, спортивных и культурных мероприятий включены аренда снаряжения, посещение спортивных мероприятий, занятия в кружках и секциях, услуги фотографов, посещение кино, театров, концертов, музеев, зоопарков, пребывание в российских центрах отдыха, экскурсии и туры по стране и за ее пределами.

Стабильный рост показывают траты на общепит: по оценке экспертов, номинальные расходы россиян на посещение кафе, столовых и ресторанов, включая доставку готовой еды на дом, в среднем выросли на 13,4%, до 1920 рублей в месяц, тогда как цены в кафе и столовых за тот же период увеличились только на 8,1%, а в ресторанах – на 7,5%.

"Годом ранее на фоне экономической неопределенности россияне урезали траты на хобби, отдых и посещение спортивных и культурных мероприятий, при этом поддерживая траты на вредное потребление. В 2023 году динамика противоположная: население все чаще выбирает более здоровый и культурный досуг", — прокомментировала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Доля затрат на развлечения среди всех расходов выросла до 3,3%, лишь слегка недотягивая до постковидного показателя в 3,5%, уточнила она, заметив также, что ни в 2022 году, ни сейчас о сокращении трат на общепит и доставку готовой еды не идет и речи: в первом полугодии 2021 года доля таких расходов составляла 2,4%, а в 2023 – уже 2,7%.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ

Эксперты отмечают, что по расходам на "организованный отдых" лидируют жители столицы: московская семья из трех человек в среднем тратит на культурные и спортивные мероприятия, а также хобби 6480 рублей в месяц. Также немало, при среднем уровне по стране в 2310 рублей, на эти цели расходуют домохозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа (6150 рублей), Московской области (5000 рублей), Санкт-Петербурга (4330 рублей), а также Карелии с Мурманской областью (3690 и 3600 рублей).

Средний размер трат на алкоголь и табак в первом полугодии составлял 2050 рублей; больше всего на эти покупки расходовали жители Камчатского края — 6130 рублей в месяц, или в три раза выше, чем в среднем по стране, а также Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов (4750 рублей и 4550 рублей). А в Тверской и Новосибирской областях, к примеру, такие траты были уже ниже — 3280 и 3200 рублей; замыкает рейтинг Москва (2980 рублей).

Что касается общепита, то в пятой части регионов траты на него подскочили в несколько раз. "Колоссальный рост расходов домохозяйств на питание вне дома отмечался в Воронежской области, жители которой стали тратить в 18 раз больше, до 1640 рублей в месяц. Однако в первую очередь это было вызвано эффектом низкой базы: годом ранее расходы на общепит в регионе составляли всего 0,2% в структуре потребления, в нынешнем же году их доля выросла до 3,2%", — поясняют эксперты.

Более чем в 4,5 раза выросли траты на кафе и рестораны в Калмыкии, до скромных 420 рублей на троих — при среднем уровне по стране в 1920 рублей; во столько же раз выросли расходы на общепит и в Тюменской области — до 2770 рублей. Эксперты отмечают, что регион вошел в топ-10 и по абсолютным расходам на общепит, и по их доле в структуре потребления — 4% при среднероссийском значении в 2,7%.

А максимальные суммы на общепит и доставку готовой еды расходовали московские семьи: значение в 5080 рублей в месяц на троих превышает среднероссийский показатель примерно в три раза. В компании отметили, что за год эта сумма номинально практически не изменились, однако доля таких трат в общем потреблении москвичей выросла – с 3,8% до 4,1%.