МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. "Мегафон" продолжит диалог с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России по теме ценообразования на рынке сотовой связи, считает причины повышения тарифов объективными, сообщил РИА Новости оператор. ФАС признала "Мегафон" нарушившим антимонопольное законодательство

Ранее в четверг ведомство сообщило, что признало "Мегафон" нарушившим антимонопольное законодательство из-за необоснованного повышения тарифов; оператор сообщил, что снизит повышенные в 2023 году тарифы до 15 февраля. В сентябре ФАС сообщала, что необоснованное повышение тарифов "Мегафона" в целом в этом году составило в среднем 10,24% и затронуло более 8,2 миллиона абонентов.

"Процесс поэтапной индексации отдельных тарифов из архива оператора имеет вполне объективные причины… Мы продолжим диалог с регулятором по очень чувствительной теме ценообразования на рынке сотовой связи, поскольку при общем росте затрат сохранять уровень цен неизменным, особенно для тех тарифов, чья экономика была актуальной несколько лет назад, представляется невозможным", — говорится в сообщении.

Оператор отметил, что совокупный рост стоимости его услуг для всей абонентской базы в 2023 году составил менее 3%, добавив, что вернет условия ряда архивных тарифов, изменения по которым проводились в январе. "Корректировки будут вступать в силу постепенно, полностью закончить этот процесс мы планируем к середине февраля 2024 года", — уточнил он.

Это не первое антимонопольное дело против "Мегафона" из-за необоснованного повышения тарифов. В начале октября 2022 года ФАС сообщала, что возбудила дело против оператора из-за необоснованного повышения стоимости услуг в мае в среднем на 12%. В декабре ведомство предписало компании снизить тарифы до экономически обоснованного уровня и наложило штраф.

В июле арбитражный суд Москвы признал законным решение ФАС России о необоснованности повышения тарифов "Мегафоном" и назначении штрафа. Как сообщала ФАС в сентябре, предписание ведомства остается неисполненным и обжалуется компанией в суде.