МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Правительство России утвердило правила обязательной маркировки красной и черной икры, поэтапный ввод начнется с 1 апреля 2024 года, следует из постановления кабмина. Красная икра в России подешевела до минимума с начала года

Согласно документу, с 1 апреля 2024 года начнется поэтапный ввод обязательной маркировки икры осетровых и лососевых видов рыб; на первом этапе (с 1 апреля) производители икры должны зарегистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом товаров. На втором этапе — с 1 мая 2024 года — производители должны поставлять икру с уже нанесенным на упаковку кодом и отправлять информацию в систему мониторинга.

Продукция будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы "Честный знак". В настоящее время маркировка икры осетровых и лососевых видов рыб апробируется в ходе эксперимента, который начался 15 апреля 2023 года и продлится до 31 марта 2024 года.

Поэтапное введение системы маркировки началось в России в 2016 году. Уникальный цифровой код, наносимый на продукцию при маркировке, позволяет каждому покупателю убедиться, что перед ним легально произведенный качественный товар. Он также дает возможность проследить весь путь товара — от производителя или импортера до конечного потребителя. Работа идет в рамках реализации стратегии по незаконному обороту промышленной продукции на период до 2025 года.