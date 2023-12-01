МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Новые этапы обязательной маркировки вейпов и электронных сигарет, а также части безалкогольных напитков начинаются в России: на напитках теперь появятся коды маркировки, а немаркированные вейпы легально больше продавать нельзя.

Так, с 1 декабря коды маркировки появятся на безалкогольных напитках в пластике и стекле, исключение составят соки, нектары, морсы и напитки на растительном сырье — их начнут маркировать позже. Правительство решило запустить маркировку сладких напитков из-за разросшегося нелегального рынка: по подсчетам НИФИ Минфина, уровень контрафакта здесь составляет порядка 20%.

Значительного роста цен в связи с маркировкой не ждут: по словам руководителя управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ (оператор маркировки "Честный знак") Юлии Кузьминой, рост конечной стоимости напитков в результате введения маркировки не превысит 0,17% в год или 1% за 6 лет. Следующий этап по маркировке начнется 1 марта 2024 года – коды появятся на напитках, упакованных в банки, а соки, нектары, растительное молоко и компоты начнут маркировать с 1 июня.

Кроме того, с 1 декабря вступает в силу заключительный этап введения маркировки на табачном рынке — теперь не допускается оборот немаркированных вейпов, жидкостей для них и одноразовых электронных сигарет. На сегодняшний день коды маркировки уже наносятся на 5 видов табачной продукции, в том числе сигареты, альтернативную табачную продукцию, никотиносодержащую продукцию и никотинсодержащие жидкости и электронные системы доставки никотина.

И это приносит свои плоды: как отмечает директор по защите оборота легальной продукции ЦРПТ Максим Курганский, в табаке уже легализовалось 18 производств, еще 45 нелегальных было закрыто, увеличивается также количество легальной розницы.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.