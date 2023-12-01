МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. ФАС предложила ритейлерам добровольно ограничить наценки на куриные яйца до пяти процентов до марта 2024 года, пишет РБК. Даже яйца импортные. Почему дорожает самый народный продукт

Как отмечается, ограничение наценки связано с существенным ростом цен на этот продукт, что "вызывает обеспокоенность потребителей".

В ряде торговых сетях говорят, что средняя наценка на яйца с июля и так была отрицательной.

Источник в одной из розничных сетей говорит, что ограничение наценки на яйца в рознице не поможет сдержать цены, причина подорожания, по его словам, — на стороне производителей.

ФАС запросила у производителей информацию о формировании цен на выпускаемую ими продукцию.

В Минсельхозе заявили, что ведомство контролирует ситуацию в птицеводстве и стимулирует производителей и сети заключать долгосрочные договоры поставок.

Эксперты предупреждают о возможных рисках ограничения наценок на яйца, включая появление спекулянтов на рынке, как это ранее произошло с сахаром.