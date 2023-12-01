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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231201/842427885.html
ФАС предложила сетям ограничить наценки на яйца
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ФАС предложила ритейлерам добровольно ограничить наценки на куриные яйца до пяти процентов до марта 2024 года, пишет РБК. Как отмечается, ограничение наценки связано с... ПРАЙМ, 01.12.2023
потребрынок, бизнес, новости, фас, яйца, торговые сети
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. ФАС предложила ритейлерам добровольно ограничить наценки на куриные яйца до пяти процентов до марта 2024 года, пишет РБК.
Как отмечается, ограничение наценки связано с существенным ростом цен на этот продукт, что "вызывает обеспокоенность потребителей".
В ряде торговых сетях говорят, что средняя наценка на яйца с июля и так была отрицательной.
Источник в одной из розничных сетей говорит, что ограничение наценки на яйца в рознице не поможет сдержать цены, причина подорожания, по его словам, — на стороне производителей.
ФАС запросила у производителей информацию о формировании цен на выпускаемую ими продукцию.
В Минсельхозе заявили, что ведомство контролирует ситуацию в птицеводстве и стимулирует производителей и сети заключать долгосрочные договоры поставок.
Эксперты предупреждают о возможных рисках ограничения наценок на яйца, включая появление спекулянтов на рынке, как это ранее произошло с сахаром.