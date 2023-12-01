МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. ФАС предложила ритейлерам добровольно ограничить наценки на куриные яйца до пяти процентов до марта 2024 года, пишет РБК

Курица и яйцо

Даже яйца импортные. Почему дорожает самый народный продукт

Как отмечается, ограничение наценки связано с существенным ростом цен на этот продукт, что "вызывает обеспокоенность потребителей".

В ряде торговых сетях говорят, что средняя наценка на яйца с июля и так была отрицательной.

Источник в одной из розничных сетей говорит, что ограничение наценки на яйца в рознице не поможет сдержать цены, причина подорожания, по его словам, — на стороне производителей.

ФАС запросила у производителей информацию о формировании цен на выпускаемую ими продукцию.

В Минсельхозе заявили, что ведомство контролирует ситуацию в птицеводстве и стимулирует производителей и сети заключать долгосрочные договоры поставок.

Эксперты предупреждают о возможных рисках ограничения наценок на яйца, включая появление спекулянтов на рынке, как это ранее произошло с сахаром.