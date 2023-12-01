МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Россиянам стоит ориентироваться на цену при покупке кофе, чтобы не приобрести по ошибке подделку — хороший напиток не может стоить меньше 1200 рублей за килограмм, заявил РИА Новости директор по маркетингу компании "Милфудс", купившей бизнес финской Paulig в России и развивающей новый бренд кофе Poetti, Михаил Глухов. Спрогнозирована динамика цен на кофе в России

"Велик еще процент людей, для которых покупки в интернете — это табу, боятся контрафакта, но в целом я бы советовал ориентироваться на цены, чтобы не нарваться на подделку, хороший кофе не стоит дешево, чудес не бывает. Сейчас в ритейле хороший кофе стоит где-то 1200-1300 рублей за килограмм с учетом промо, на эту цену можно ориентироваться", — сказал Глухов.

Он отметил, что кофе второй год остается в топе категорий, от которых россияне не готовы отказаться в кризис. Несмотря на то, что в списке около 30 категорий — от путешествий и недвижимости до кондитерских изделий и товаров первой необходимости, — напиток остается в лидерах наряду с шоколадом. Эксперт добавил, что в этом году эти товары опустились с третьего и четвертого места на пятое и шестое места соответственно по сравнению с прошлым годом, однако не вышли из "зеленой зоны", в которой содержатся необходимые россиянам категории.

По словам Глухова, рынок кофе стабилен: "В деньгах, в принципе, мы не просели за этот год, разве что в объеме немного, но потребление продолжает расти, просто если бы конъюнктура рынка была чуть более благоприятной, этот рост был бы гораздо больше". Глухов также сообщил, что основным драйвером роста рынка, помимо HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес), является онлайн-торговля. Так, доля людей, которые покупают кофе в интернете, в этом году составила 50%.