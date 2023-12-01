МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Российский виски из иностранных и местных дистиллятов уже уверенно обходит многие импортные аналоги — по крайней мере по качеству, следом увеличивается и его популярность у потребителя — продажи растут взрывными темпами, а через 3-5 лет вырастет и его доля на рынке, рассказали РИА Новости участники отрасли. Рестораны наращивают закупки российского вина, сообщили СМИ

Ранее агентство проанализировало статистику поставок виски в РФ в январе-сентябре 2023 и 2022 года и выяснило, что Армения уже вытеснила Испанию из числа крупнейших импортеров виски в Россию, поднявшись с шестого на пятое место. На первом месте оказалась Латвия, на втором — Литва, третье и четвертое — у Великобритании и Франции. При этом есть значимые и неожиданные изменения в географии производства ввозимого виски — на полках уже можно увидеть нишевый японский, израильский и даже болгарский виски, рассказывали в Simple Group.

Однако, как отмечают участники рынка, уход с рынка крупных западных игроков подстегнул не только смену поставщиков виски в страну, но и развитие отечественного производства. Так, в крупнейшей российской алкогольной компании Luding Group отмечают, что качество отечественного виски — правда, на основе импортных дистиллятов — уже превосходит во многом многие импортные аналоги.

"Три года назад мы приняли стратегию развития, согласно которой взяли курс на локализацию портфеля во всех категориях. Совместно с партнерами мы реализуем данные планы. Так, крепкий алкоголь мы выпускаем на производственных мощностях Коломенского винно-коньячного завода. В частности, это виски Highland Cattle, William Watt, Royal Hunt, Eldermen, Dr. Lennon, Johnny Volmer, которые продаются в торговых точках по всей России и благодаря высокому качеству завоевывают потребительские симпатии", — рассказали РИА Новости в компании.

В Simple Group добавляют, что с прошлого года многие локальные производители запустили свои бренды или расширили линейки российского виски. Компания Ladoga и вовсе сделала на российский продукт основную ставку: "Основной акцент в развитии портфеля виски мы делаем на российский бренд Fowler's – виски на 100% из российских дистиллятов. Сейчас бренд показывает взрывной рост продаж и завоевывает сердца потребителя", — рассказывает президент компании Вениамин Грабар.

Директор же Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз отмечает, что российский виски занимает сейчас около 50% рынка, причем 48% из них — произведенный из иностранных дистиллятов, и только 1-2% — отечественный виски полного цикла из местных спиртов. Однако, по его словам, уже через 3-5 лет картина изменится кардинально.

"У нас построено несколько крупных заводов по производству виски полного цикла. Технология предполагается следующая: перегнали спирт, сырье, и это сырье должно минимум 3 года отлежаться в бочках… Поэтому где-то года через 3-4 у нас уже будет очень приличный объем виски из собственного сырья, на 100% произведенный в России", — считает эксперт.