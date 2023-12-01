МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков попросил правительство РФ отменить НДС на мандарины и елки в связи с их резким подорожанием к Новому году, запрос есть в распоряжении РИА Новости. Подорожало все и везде: кто на самом деле в этом виноват

"Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович (Мишустин, председатель правительства РФ — ред.), рассмотреть инициативу об установлении ставки налогообложения по налогу на добавленную стоимость 0 процентов при реализации мандаринов и новогодних ёлок, в том числе искусственных елок", — сказано в обращении.

В документе также сказано, что по данным Росстата, на конец октября 2023 года в сравнении с прошлым годом мандарины подорожали на более чем 80%, а средняя цена за килограмм из-за снижения курса российской валюты превысила 200 рублей.

По мнению автора инициативы, ее реализация позволит снизить цены на мандарины и елки, что приведет к снижению фактических расходов на празднование Нового года и позволит большему количеству граждан приобрести указанные товары к празднику.