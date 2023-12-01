МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ретейлерам временно ограничить наценку на все продаваемые ими куриные яйца на уровне не более 5%, сообщает ведомство. Подорожало все и везде: кто на самом деле в этом виноват

"ФАС России поддерживает социально ответственное поведение торговых сетей, которые добровольно ограничивают наценки на социально значимые продовольственные товары. Служба предложила ретейлерам в числе прочего рассмотреть возможность расширить эту инициативу, ограничив наценку на все куриные яйца на уровне не более 5% в текущей ситуации как временную меру. Соответствующее письмо ФАС России направила в СНСР и торговые сети, входящие в АКОРТ", — говорится в сообщении.

СНСР — это Союз независимых сетей России, а АКОРТ — Ассоциация компаний розничной торговли.

По мнению антимонопольного ведомства, такое решение торговых сетей может "повысить ценовую доступность социально значимого продукта для граждан".

Служба теперь ожидает от торговых сетей информацию о принятом решении по указанному предложению.

Ранее на площадке ФАС России в рамках рабочей группы с торговыми сетями прошло обсуждение вопроса стоимости куриных яиц. Эта тема находится в зоне особого контроля службы. Ведомство указывало, что ищет разные подходы, в том числе в рамках саморегулирования, которые позволят привести к выяснению причин изменения цен и к их стабилизации.