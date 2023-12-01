2023-12-01T12:34:27+03:00
2023-12-01T12:34:27+03:00
2023-12-01T12:34:27+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231201/842431765.html
McDonald’s изменил процесс приготовления "Биг Мака", пишут СМИ
Потребрынок
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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приняла решение о полном изменении процесса приготовления сэндвича "Биг Мак" в США, сообщило издание The Wall Street Journal. Теперь в... ПРАЙМ, 01.12.2023
потребрынок, бизнес, новости, mcdonald`s, биг мак, ресторанный бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приняла решение о полном изменении процесса приготовления сэндвича "Биг Мак" в США, сообщило издание The Wall Street Journal.
Теперь в американских ресторанах сети жарят небольшое количество котлет для сэндвичей за один раз, изменилось количество соуса, а булочки посыпают кунжутом хаотично, что должно придать "Биг Маку" более домашний вид.
Отмечается, что перечисленные изменения внесли с целью увеличения конкурентоспособности, так как McDonald's начали обгонять такие сети ресторанов быстрого питания как Five Guys.
"Мы можем делать это быстро и безопасно, но это не обязательно будет вкусно. Так что мы хотим включить качество", — заявил старший директор по глобальной стратегии меню McDonald's Крис Янг.
Сеть также запустит новую рекламную кампанию, главным героем которой является похититель бургеров Гамбурглар.