МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приняла решение о полном изменении процесса приготовления сэндвича "Биг Мак" в США, сообщило издание The Wall Street Journal. В Казахстане бывшие рестораны McDonald’s открылись под новым брендом

Теперь в американских ресторанах сети жарят небольшое количество котлет для сэндвичей за один раз, изменилось количество соуса, а булочки посыпают кунжутом хаотично, что должно придать "Биг Маку" более домашний вид.

Отмечается, что перечисленные изменения внесли с целью увеличения конкурентоспособности, так как McDonald's начали обгонять такие сети ресторанов быстрого питания как Five Guys.

"Мы можем делать это быстро и безопасно, но это не обязательно будет вкусно. Так что мы хотим включить качество", — заявил старший директор по глобальной стратегии меню McDonald's Крис Янг.

Сеть также запустит новую рекламную кампанию, главным героем которой является похититель бургеров Гамбурглар.