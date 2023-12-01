ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек — ПРАЙМ. Полиция в ходе "профилактического мероприятия" на складе Wildberries в Тульской области проверила около ста человек с целью установления законности их нахождения на территории РФ, а также выявления уклоняющихся от военной службы, сообщает УМВД по региону. У сотрудников Wildberries проверили документы в рамках воинского призыва

"В ходе проведения профилактического мероприятия проверено около ста человек с целью установления законности их нахождения на территории Российской Федерации, а также выявления нарушений норм действующего законодательства", — говорится в сообщении.

Утром в пятницу в пресс-службе Wildberries сообщили РИА Новости, что правоохранители провели плановую проверку документов в рамках воинского призыва на срочную службу среди сотрудников склада компании в Алексине Тульской области. В компании уточнили, что это несущественно повлияло на работу склада, сейчас все работает в стандартном режиме. Руководство склада оказало содействие правоохранительным органам, добавили в компании.

УМВД по Тульской области официально сообщило, что полицейские совместно с представителями военного комиссариата региона провели "профилактические мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства, а также лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы". Об итогах проверки не сообщается.

В УМВД подчеркнули, что подобные профилактические мероприятия в области проводятся регулярно.