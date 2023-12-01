МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Ограничения экспорта или импорта не помогут в борьбе с ценами на продукты, как и их регулирование государством, поскольку может привести к дефициту, считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. ФАС предложила ретейлерам временно ограничить наценку на куриные яйца

"Попытка постоянного снижения, давления на цены без учёта рентабельности и без учета инвестиционной привлекательности приводят к тяжелым последствиям. Мы это видим по яйцу, где в последнее время никаких инвестиций не делалось вообще в последние годы. И это большой риск для отрасли", — сообщил Юшин на конференции "Агротренды России 2023-2024".

Что касается потребления мяса, то в России оно продолжает расти — в частности, на курицу как самый доступный его вид.

"С апреля потребительские цены начали очень быстро расти: возник эффект резкого роста доходов населения, более чем на 5% после 8 лет падения, добавилась многомиллиардная адресная социальная поддержка. А курица самый распространенный вид мяса: спрос на нее есть, и даже динамика цен не отпугнула", — заметил он.

Между тем, напомнил Юшин, рост цен вызвал обеспокоенность властей — даже несмотря на то, что до этого они серьезно снизились; в этой связи начались "активные попытки вмешательства" в рыночные процессы. К примеру, уже принято решение о продолжении в 2024 году льготного ввоза говядины, обсуждаются ввоз по нулевому тарифу 160 тысяч тонн мяса птицы и ограничения его экспорта.

"Это само по себе нонсенс, потому что структура экспорта не угрожает внутреннему рынку: мы вывозим на 85% то, что сами не потребляем — к примеру, на рынки Ближнего Востока, Саудовской Аравии, и если уйти на полгода, это место займут другие страны — например, Бразилия, США, Украина", — опасается глава отраслевой ассоциации. Стало известно, почему в России выросли цены

По его мнению, такая мера бесполезна: лучше бы больше как экспорта, так и импорта, который в этом году и так вырос. "Напоминаю нашим регуляторам, что в СССР мясо было дешевым, но его не было. И это то, что может произойти в конечном итоге — все-таки мы живем в рыночной экономике, и никто не отменял растущих расходов. Просто еще раз повторяю – низкие цены – это прямая дорога к высоким ценам", — заключил Юшин.

Между тем, он рассчитывает, что в 2024 году в РФ сохранится рост производства по большинству видов мяса и рост экспорта – но при условии увеличения объемов льготного кредитования, а также стабилизации ситуации с болезнями животных: тут важно обеспечение ветпрепаратами и лекарственными средствами, но есть их некоторый недостаток. Помимо этого, необходимо разумное регулирование рынка и обеспеченность кадрами, добавил Юшин.