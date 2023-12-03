МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Порядка 40% россиян в этом году планируют потратить на новогодние подарки близким больше денег, чем в прошлом, при этом четверть готовы отдать за один подарок 5-10 тысяч рублей, говорится в исследовании МФК "Займер", которое есть в распоряжении РИА Новости. Россиян предупредили о новогодних уловках мошенников

"Если сравнивать расходы на новогодние подарки с прошлым годом, 43,5% опрошенных собираются потратить на покупку подарков больше, чем годом ранее", — выяснили аналитики, проведя исследование среди 2000 жителей России. Согласно нему, сэкономить на подарках в то же время планируют около 15% граждан, полностью отказаться — лишь 2,8%, а более трети респондентов постараются уложиться в ту же сумму.

При этом 40,3% опрошенных считают, что оптимальная сумма, которую можно потратить на один подарок — от 1 до 5 тысяч рублей. Четверть (23,8%) россиян готовы потратить от 5 до 10 тысяч рублей, 22,5% — более 10 тысяч рублей, а уложиться в 1 тысячу рублей планируют только 13,4%.

Согласно исследованию, для двух третей (66,1%) россиян подарки близким — это главная статья расходов на новогодних праздниках. Однако для примерно четверти наиболее существенными будут затраты на праздничный стол, для 7,5% — траты на досуг и путешествия во время праздничных выходных, а у 1,9% — на новогодний наряд, отметили аналитики.

Кроме того, они выяснили, что больше всего на Новый год респонденты хотели бы получить деньги — так ответили 21,1%. Также среди самых желанных подарков оказались гаджеты и электроника (20%), техника и предметы домашнего уюта (16,6%). "Еще по 10,5% россиян хотели бы получить на Новый год товары для хобби или парфюмерию и косметику, по 6,5% — мини-путешествие или одежду и аксессуары. Реже всего россияне видят в качестве новогоднего подарка мечты билеты на мероприятие (концерт, спортивный матч) или поход в театр или ресторан — так ответили по 2,5% респондентов", — добавили аналитики.

"Россияне устали от режима экономии и готовы тратить существенные суммы на подготовку к празднику заранее… Большинство граждан не готовы снижать уровень жизни. Потребительский оптимизм — хороший признак для экономики и финансовых компаний: это указывает на достаточно хорошее материальное положение населения", — прокомментировал статистику генеральный директор МФК "Займер" Роман Макаров, слова которого приводятся в исследовании.