МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператор системы "Честный знак" — запустил аналитический сервис для МСП "Точка роста", который поможет производителям оценить, насколько хорошо реализуется их продукция, а также узнать, какую долю рынка она занимает, сервисом можно будет воспользоваться бесплатно до конца февраля 2024 года, сообщили в центре. "Честный знак" сделали обязательным для предустановки на гаджеты

"Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) запустил аналитический cервис "Точка роста" для малых и средних предприятий на основе данных системы "Честный знак", который будет бесплатным до конца февраля 2024 года… Производители смогут оценить, насколько хорошо реализуется их продукция, а также узнать, какую долю рынка она занимает, будь это сметана или кроссовки", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на основе аналитических данных "Точка роста" позволяет оценить дистрибуцию товаров и оптимизировать каналы сбыта, сравнить уровень цен относительно рынка, а также спрогнозировать, на сколько можно увеличить доходы, если начать продавать товар в новом районе города и соседнем регионе. Сервис дает возможность еженедельно обновлять показатели, чтобы получать точную информацию об изменениях на рынке.

Как отмечает оператор, при подключении к "Точке роста" пользователи получат аналитические данные за четыре прошедших месяца, а также еженедельное обновление данных до конца февраля — в подарок. Для доступа к аналитике предпринимателю нужно выбрать регион, город и товар из товарной группы. Все показатели представлены в формате графиков и диаграмм с короткими аналитическими выводами.

"Мы надеемся, что малые и средние предприниматели, опираясь на данные системы маркировки, смогут серьезно повысить эффективность бизнеса и укрепить позиции на своих рынках, что важно в сегодняшних условиях. Именно для поддержки предпринимателей мы решили предоставить бесплатный доступ к аналитическому сервису "Точка роста" до 29 февраля 2024 года", – заявил заместитель генерального директора ЦРПТ Сергей Холкин.